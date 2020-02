Elezioni Regionali, al Politeama il candidato PD Eugenio Giani

Domani, mercoledì 12 Febbraio alle 21 al Teatro Politeama Pratese, il candidato alla Presidenza della Regione Toscana Eugenio Giani sarà sul palco insieme al sindaco Matteo Biffoni per presentarsi alla città e per dare ufficialmente il via alla campagna elettorale per le elezioni regionali di maggio 2020. La serata sarà un’occasione per conoscere i progetti per il futuro della città e per portare all’attenzione di Giani le proposte e le idee per Prato.