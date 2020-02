Esonerata dal lavoro di domenica, deve assistere il figlio disabile

Per assistere il proprio figlio disabile potrà rimanere a casa la domenica e non lavorare come negli altri giorni nella catena di negozi di abbigliamento dov'è impiegata come commessa. Lo ha stabilito il tribunale del lavoro di Pistoia. La donna è assunta dal 2004 ma nel 2011 ha avuto un figlio affetto da una grave disabilità. Per prestare le cure a suo figlio è riuscita a ottenere il trasferimento a Montecatini e di tornare alla mansione di commessa (prima era store manager). Le richieste fatte all'azienda di non lavorare la domenica erano state rifiutate nel marzo 2019. Il giudice, nella decisione presa a gennaio, richiama il contratto collettivo nazionale del lavoro dove si esclude "esplicitamente una serie di lavoratori, tra cui quelli che assistono i portatori di handicap, dal prestare lavoro domenicale".

Tutte le notizie di Montecatini Terme