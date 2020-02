Fake news nei social, allo studio un certificato di garanzia. All'odg due giornalisti di gonews.it

Lo scorso lunedì 3 febbraio si è tenuta la prima riunione del gruppo di lavoro organizzata dall’Ordine dei giornalisti della Toscana, per indirizzare al Consiglio nazionale dell’Ordine alcune proposte di intervento che valorizzino i contenuti giornalistici su social network e sul web. Numerosi i partecipanti alla riunione e vivace il loro contributo, tra cui due giornalisti di gonews.it: Giovanni Mennillo e Chiarastella Foschini, quest'ultima impegnata con la trasmissione Fuori Fake su White Radio nello smascherare le bufale nel mondo dell'informazione e non solo.

Si distingue in particolare l’idea di realizzare una certificazione di garanzia giornalistica per gli utenti di profili social e pagine web. A questo scopo, prendendo spunto dalle proposte del consigliere nazionale toscano Antonio Valentini e del tesoriere della Fondazione Odg Toscana, Nicola Novelli, nelle prossime settimane si lavorerà alla definizione di una sorta di spunta di garanzia per le pagine sociali delle testate registrate secondo le regole previste dalla legge e di un identico sigillo, ma stavolta volontario, per i profili personali dei giornalisti.

I consiglieri nazionali toscani presenti, Luca Frati e Antonio Valentini hanno richiesto la definizione in tempi brevi di un documento da portare all’attenzione del Consiglio nazionale. L’obiettivo potrebbe essere quello di avviare un tavolo di confronto con le piattaforme multinazionali che gestiscono i social network più popolari in Italia, al fine di valorizzare l’utilità reciproca di una spunta di verifica dell’identità e della qualifica professionale dei giornalisti. Potrebbe trattarsi dell’avvio di un confronto su temi che non interessano solo il mercato italiano, ma anche quello continentale, seguendo l’esempio delle consultazioni che l’UE intrattiene spesso con cittadini e categorie economiche.

L’appena costituito gruppo di lavoro di Odg Toscana proverà ad elaborare anche altre proposte emerse in questa prima riunione per diffondere la cultura della qualità professionale sul mercato dei social network. Allo studio l’organizzazione un convegno a Firenze per fare “matching" fra giornalisti, enti pubblici e imprese sul tema del brand journalism e l’individuazione di un piano di nuovi corsi di specializzazione professionale per giornalisti sul social media management.

L’Odg Toscana intende proporre alla Camera di Commercio di Firenze la replica del corso di autoimprenditoralità, che nella prima edizione nell’autunno 2019 ha visto come docenti sul tema del brand journalism anche i colleghi Marco Bastiani e Simona Bandino tra i promotori dell’incontro del 3 febbraio scorso.

L’obiettivo di tutte queste proposte è la diffusione fra gli iscritti di una maggiore consapevolezza del valore dei contenuti giornalistici prodotti sui social e più in generale sul web.

