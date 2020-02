Firenze Parcheggi, al via i pagamenti con carta di credito

Un nuovo sistema più rapido e comodo, per pagare la sosta all’interno dei parcheggi di struttura a Firenze. Si chiama “Card In Card Out” ed è la novità presentata da Firenze Parcheggi, per consentire alla propria utenza di entrare ed uscire dai parcheggi, senza scendere dall’auto e senza utilizzare il contante per i pagamenti. La procedura si basa infatti sull’utilizzo della carta di credito, o dello smartphone, ed è attiva nei parcheggi “Stazione Santa Maria Novella” e “Parterre”, con l’obiettivo di estenderla anche ad altre strutture, nel corso dell’anno.

Per utilizzare il nuovo servizio basta accostarsi alle colonnine di ingresso, avvicinare al terminale POS integrato la carta di credito o debito (Contactless), ed attendere che la sbarra si alzi. All’uscita l’utente può decidere se pagare semplicemente avvicinando la carta al lettore, oppure utilizzare il tastierino numerico integrato nell’apparato della colonnina, per le carte non dotate di sistema contactless o per bancomat.

“Si tratta di un sistema estremamente pratico e conveniente, che elimina la necessità di ricorrere al contante e riduce i tempi di ingresso e uscita - spiega Carlo Bevilacqua, Amministratore Delegato di Firenze Parcheggi. - Abbiamo deciso di introdurlo inizialmente in due strutture, che sono tra le più frequentate, anche dai turisti, in modo da offrire il maggior numero possibile di soluzioni, per il pagamento della sosta. Nel corso dell’anno estenderemo il servizio anche ad altre strutture, per un investimento complessivo di 70mila euro”.

Fonte: Firenze Parcheggi

Tutte le notizie di Firenze