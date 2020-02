Goblin a Ponte a Moriano per i 45 anni di Profondo Rosso

Domenica 23 febbraio alle ore 21 presso il Teatro Nieri di Ponte a Moriano si terrà la Proiezione del Film Profondo Rosso di Dario Argento (Versione Originale e Uncut in ITALIANO) e la sonorizzazione eseguita dai Goblin del Maestro Claudio Simonetti che suoneranno dal vivo durante la proiezione del film la colonna sonora originale e dal Mastro composta per Dario Argento nel 1975.

La straordinaria colonna sonora, ha stabilito con il singolo 45 giri, l'ancora ineguagliato record di permanenza consecutiva al primo posto della Hit Parade Nazionale.

Al Termine del film la band eseguirà dal vivo un repertorio di classici che ha reso celebri i Goblin in tutto il mondo, quali: Suspiria, Tenebrae, Phenomena, Dawn of The Dead, Zombi, Demons e altri presi dalle colonne sonore di Dario Argento, Lamberto Bava e George A. Romero e alcune canzoni prese dai dischi in studio come Roller e il Fantastico Viaggio del Bacarozzo Mark e dall' ultimo lavoro in studio The Devil is back.

Proprio a Ponte a Moriano, sulla scia dell'immagine artistico-culturale della città di Lucca, avrà luogo un' eccezionale performance dei GOBLIN che presenteranno al pubblico di Lucca, Mediavalle del Serchio e Garfagnana questo spettacolo speciale che celebrerà i 45 anni di uno dei film Italiani più famosi e di culto del Cinema Internazionale.

Meet and Greet

Incontro con Claudio Simonetti e i Goblin presso lo Skytone e Songs presso Piazza Napoleone dalle ore 14 alle ore 15 domenica 23 Febbraio, prima dello show.

Ospite speciale: Jacopo Mariani (Il bambino di Profondo Rosso)

info: https://www.facebook.com/events/687564891982294/

Concorso

Vinci 4 biglietti per Profondo Rosso - Solo per gli utenti Facebook -

Le regole sono semplici: tagga la nostra pagina @Etrurian Legion Promotion e 3 amici e condividi il poster dell'evento.

(assicurati che sia un post pubblico in modo che possiamo vederlo)

Il tuo post ti darà la possibilità di vincere 4 biglietti per te e i tuoi amici per Profondo Rosso al Teatro Nieri di Ponte a Moriano con i Claudio Simonetti's Goblin.

I vincitori saranno annunciati lunedì 17 febbraio.

Il post del concorso è presente fissato in alto nell'evento al seguente link: https://www.facebook.com/events/585871992222315/?active_tab=about

info tickets:

https://www.diyticket.it/events/Musica/3099/claudio-simonettis-goblin?fbclid=IwAR34QEI8uWGp4WwAHk6yv0YoceKlBlPRHc2ZopA1DVrwhqGloN2tqCNK5mc

Official Claudio Simonetti's Goblin

http://www.goblinsimonetti.com

Evento organizzato e promosso da Etrurian Legion Promotion

www.facebook.com/etrurianlegion666

www.etrurianlegionpromotion.net

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Lucca