Harry Potter, la battaglia finale per il Carnevale di Castelfiorentino

Albus Silente, la professoressa McGranitt, Harry Potter, Ron, Hermione vi aspettano per unirvi all’Ordine della Fenice, sconfiggere Lord Voldemort e la sua schiera di aiutanti. Domenica 16 febbraio esplode il Carnevale a Castelfiorentino con “Harry Potter. La battaglia finale”, secondo capitolo della saga andata in scena lo scorso anno, che vedrà personaggi fantastici, maghi e “babbani” catapultati tra alchimie, pozioni e mistero.

Per chi si fosse perso qualcosa o magari desidera rinfrescarsi la memoria, niente paura: l’appuntamento è per tutti in Piazza Gramsci alle ore 15.00, dove andranno in scena alcune piccole “storie” che aiuteranno i partecipanti (bambini e adulti) a riprendere il filo della narrazione; un piccolo riassunto, insomma, di quanto è accaduto nell’edizione 2019. A seguire, l’inizio della sfilata che percorrerà Corso Matteotti e Via Garibaldi fino ad arrivare in Piazza Cavour, dove bambini e bambine entreranno nel castello di Hogwarts e visiteranno le prigioni di Azkaban, con le varie “scene” dei cattivi che si “liberano” da questa prigione.

A questo punto la sfilata percorrerà l’itinerario inverso, da via Garibaldi a Corso Matteotti fino a Piazza Gramsci, dove i bambini saranno accolti dalla scuola di magia, con i rettori delle 4 casate: Grifondoro, Serpeverde, Tassorosso, Corvonero. Sarà quindi il “Cappello Parlante” a smistare i presenti nella casata che meglio li rappresenta. Da questo momento in poi i bambini diventeranno i veri protagonisti della scuola fino al gioco finale: trovare i magici horcrux, utili per riuscire a sconfiggere una volta per tutte Voldemort e i suoi perfidi aiutanti. Sarà una battaglia a suon di coriandoli e stelle filanti, dove alla fine l’allegria trionferà ancora una volta.

In caso di maltempo, il Carnevale sarà rinviato a domenica 23 febbraio.

Il Carnevale itinerante castellano è promosso dall’associazione “Amici di Castello” con il patrocinio del Comune ed è organizzato in collaborazione con la Prociv-Arci di Castelfiorentino, l’AVIS, l’AUSER, la locale sezione Soci Unicoop Firenze, l’associazione del CCN “Tre Piazze”, il Cesvot e il contributo della Banca Cambiano 1884 spa.

Come negli anni passati, gli organizzatori rivolgono un appello a non fare uso di bombolette spray.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa

