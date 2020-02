High School Game, alla Laba le semifinali del concorso

Al via le semifinali dell'ottava edizione di High School Game, il concorso didattico-multimediale che coinvolge gli studenti degli istituti superiori di tutta Italia.

Oggi e domani il contest sarà ospitato nelle aule della Laba di Firenze, dove circa 500 ragazzi da tutta la Toscana si contenderanno i posti per la finale nazionale del 24 e 25 maggio, a bordo della nave Cruise della flotta Grimaldi Lines, ferma al porto di Civitavecchia.

In palio, l’ambito trofeo di High School Game e un viaggio di 4 giorni a Barcellona, oltre a borse di studio offerte dalle università partner dell'iniziativa. Dopo Firenze, il concorso si sposterà a Caserta, per altre divertenti sfide all'insegna della tecnologia e della cultura.

La Libera Accademia di Belle Arti di Firenze è scientific partner della manifestazione, che quest'anno conta ben 150mila iscritti al triennio delle scuole superiori, quindi giovani tra i 16 e i 19 anni d'età. Il format, promosso da Wicontest, punta a diffondere cultura e conoscenza attraverso i nuovi sistemi digitali e multimediali, stimolando l'apprendimento e incoraggiando la sana competizione e lo spirito di squadra.

I contenuti delle sfide spaziano dalla letteratura alla matematica, dalla storia alla geografia, dall'informatica all'inglese; ma i quiz prevedono anche domande su temi di educazione civica e morale, tra cui sicurezza stradale, cyberbullismo, ambiente, scienze e tecnologie aereo-spaziali.

"Sono ormai diversi anni che la Laba di Firenze collabora con High School Game - ricorda il vicedirettore della Laba di Firenze, Domenico Cafasso -. Crediamo nelle nuove metodologie di apprendimento, nell'innovazione e nei processi di digitalizzazione: per questo abbiamo, ancora una volta, aderito al progetto. Il format diventa una occasione preziosa e interessante per imparare e, non ultimo, socializzare, in modo divertente e costruttivo".

Fonte: Ufficio stampa

