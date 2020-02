Impianti sportivi, al via i lavori di sistemazione del Campo scuola di atletica leggera

Sono partiti stamani i lavori di sistemazione del Campo scuola di atletica leggera nei pressi del parco della Rana, danneggiato dalla tempesta di vento del marzo 2015. Si tratta del primo lotto di interventi, per una spesa di 109.000 euro, che prevedono il ripristino dei muri perimetrali in cemento armato alti 1,2 metri (lungo via dello Stadio), nuove recinzioni metalliche (lungo il torrente Brana) e la rimozione di ceppaie rimaste dopo la caduta degli alberi per le forti raffiche di vento di 5 anni fa. I lavori sono stati affidati, attraverso una gara di appalto, alla ditta Niccolai Maurizio di Montecatini Terme.

L'assessore allo sport del Comune di Pistoia ha evidenziato che questo è il primo passo necessario per ridare vita a un impianto importante per la comunità sportiva pistoiese, in particolare per l'atletica leggera. Dopo questo primo lotto di interventi i lavori proseguiranno con un secondo lotto che prevede il rifacimento dell'intera pista di atletica. L'assessore allo sport ha ringraziato l'ufficio comunale lavori pubblici e verde per avere realizzato il progetto esecutivo, grazie al quale è stato possibile ottenere un mutuo agevolato del credito sportivo per 820.000 euro che andranno a finanziare, oltre ai lavori appena avviati, il secondo lotto relativo alla sistemazione dell'anello della pista di atletica a otto corsie. L'assessore ha concluso dicendo che dopo anni di abbandono della struttura, inizia la nuova vita dell'impianto dedicato all'atletica leggera che darà la possibilità agli sportivi, non solo di allenarsi al meglio ma anche di organizzare competizioni federali ufficiali.

Gli interventi del primo lotto, tempo permettendo, dovrebbero concludersi entro il mese di aprile.

Per quanto riguarda il secondo lotto, attualmente è in corso l'iter amministrativo per l'aggiudicazione dell'appalto relativo agli interventi per il rifacimento completo della pista di atletica e il rinnovo delle attrezzature.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa

