I vigili del fuoco di Petrazzi e Empoli sono intervenuti questa mattina per un incendio in un agriturismo a Castellare di Tonda nel comune di Montaione. Le fiamme si sono sviluppate in un annesso agricolo. Fortunatamente non ci sarebbero persone coinvolte.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

