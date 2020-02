Leggerissimo, episodio XIV: la biblioteca

Su Radio Lady torna la rubrica Leggerissimo, che ha l'obiettivo di consigliare buone letture e di condividere esperienze letterarie.

Clamorosa novità per l'episodio numero quattordici: niente Gianmarco Lotti, stavolta il timone della trasmissione è andato allo 'stagista' Elia Billero, direttore di gonews.it, affiancato da Irene Rossi.

Nella quattordicesima puntata ci si sposta a San Miniato: è stato ospite Massimo Gabbrielli, responsabile della biblioteca Mario Luzi nella città della Rocca e grande esperto di letteratura.

Nel player potete riascoltare tutta la puntata in podcast: si apre con L'avversario di Emmanuel Carrère, si passa a Siena Brucia di David Allegranti, infine i consigli di Massimo Gabbrielli. Sulla pagina Facebook di Radio Lady potete rivedere anche la diretta Facebook.

Appuntamento alla prossima puntata di Leggerissimo, in onda lunedì 17 febbraio (stavolta con Gianmarco!). Diretta dalle 16.10 su Radio Lady (fm 97.7, 102.1 a Pisa e Livorno) e su Clivo Tv, ma anche in streaming sulla pagina Facebook di Radio Lady.

Non dimenticate! Se lavorate in librerie, biblioteche o a stretto contatto coi libri oppure se semplicemente non potete vivere senza, contattateci e potrete venire ospiti in trasmissione. Altrimenti anche semplici consigli di lettura sono ben accetti!

Gianmarco Lotti

Tutte le notizie di Empoli