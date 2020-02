Modena City Ramblers a Firenze, l'intervista su Radio Lady

Il combat folk dei MODENA CITY RAMBLERS arriva nei teatri in occasione del tour “RIACCOLTI IN TEATRO” e farà tappa al Teatro Puccini di Firenze. Ne abbiamo parlato durante Liberi Tutti, la trasmissione di Radio Lady condotta da Irene Rossi, Massimo Ghiacci, bassista dei Modena City Ramblers.

Proprio come successe più di 20 anni fa in occasione dell’uscita dell’album acustico “Raccolti” (1998), la band ha voluto tornare al proprio suono originale, un sound che li “riaccoglie” nella riproposizione dei cavalli di battaglia scelti dal repertorio di 25 oltre anni di carriera.

Questa volta, però, in una speciale versione teatrale, suggestiva e intima, per far gioire e commuovere “come in principio e come sempre sarà” il loro vasto pubblico unito da sempre da un profondo sentimento condiviso.

Il RIACCOLTI IN TEATRO TOUR, sarà un momento di raccoglimento dei Ramblers, reduci, nei soli ultimi due anni, dalla pubblicazione di due album – “Mani come rami, ai piedi radici” del 2017 e “Riaccolti” del 2018 – che li ha portati a suonare in oltre 210 date su tutto il territorio nazionale.

“La dimensione del teatro ci elettrizza particolarmente: in tanti anni di concerti il teatro è un luogo che abbiamo frequentato poche volte e sempre con grande soddisfazione. Le nostre canzoni in questo contesto suonano in un modo del tutto particolare e ci “parlano” in modo diverso e sorprendente, e alla stessa maniera si rivelano a chi ci ascolta. L’unica tournée teatrale della nostra carriera risale a 20 anni fa, dopo l’uscita di “Raccolti”; è giunta l’ora di tornare a vivere l’emozione del sipario che si apre, “Riaccolti” dal pubblico seduto e pronto ad ascoltarci.”.

(Modena City Ramblers)

Ecco le date del RIACCOLTI IN TEATRO TOUR:

16-01-2020 MONDOVÌ (CN) - Teatro Baretti - DATA ZERO

18-01-2020 MODENA - Teatro Storchi

22-01-2020 TORINO - Teatro Colosseo

30-01-2020 ROMA - Auditorium Parco della Musica - Sala Sinopoli

01-02-2020 LA SPEZIA - Teatro Civico

07-02-2020 MESTRE (VE) - Teatro Corso

13-02-2020 FIRENZE - Teatro Puccini

14-02-2020 CREMONA - Teatro Ponchielli

17-02-2020 MILANO - Teatro Dal Verme

