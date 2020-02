Mondo del commercio pisano in lutto per la morte di Auro Rossi

Confesercenti Toscana Nord ed il commercio pisano in lutto per la scomparsa di Auro Rossi che si è spento nella notte di lunedì all’età di 89 anni. Presidente provinciale dell’associazione pisana per quasi venti anni, aveva ricoperto anche il ruolo di consigliere comunale per il Partito Comunista. Persona conosciutissima in città non solo per il suo impegno associativo e politico ma soprattutto per aver gestito il Bar Drago in corso Italia. Lasciata la guida dell’associazione pisana, aveva ricoperto con la solita preparazione ed entusiasmo la carica di presidente regionale della Fipac, il sindacato pensionati della Confesercenti. Nel 2015, in occasione dell’inaugurazione della nuova sede Toscana Nord in via Ponte a Piglieri, era stato premiato per la sua lunga militanza nell’associazione ricevendo un lunghissimo applauso dalle tante autorità presenti e dai colleghi.

“Per Confesercenti Toscana Nord è un duro colpo – commenta il direttore generale Miria Paolicchi – visto che Auro faceva parte della storia dell’associazione. Una figura, come presidente, che era stata sempre un punto di riferimento per il commercio cittadino. Mai una frase fuori posto, mai una accusa gratuita, così aveva costruito negli anni la sua autorevolezza in difesa degli imprenditori pisani. Tutti i dipendenti, molti dei quali lo avevano conosciuto ed apprezzato nel suo ruolo di presidente, si stringono alla famiglia, al figlio Stefano ed alla nuora Lorella, in questo momento di dolore. Oltre ovviamente al nostro presidente Toscana Nord Alessio Lucarotti ed a quello Area Pisana Luigi Micheletti. A noi – conclude Miria Paolicchi – piacer ricordarlo nel giorno dell’inaugurazione della nostra sede a Porta a Mare, il suo quartiere, quando gli tributammo il giusto riconoscimento per la sua vita in Confesercenti. Lui visibilmente commosso, quasi non si spiegava il motivo di tanti applausi. Questo era Auro Rossi”. Messaggi di cordoglio sono arrivati anche dai vertici regionali di Confesercenti e dagli ex sindaci Paolo Fontanelli e Marco Filippeschi. I funerali si svolgeranno mercoledì alle 15 alla Misericordia in via Pietrasantina.

Fonte: Confesercenti Toscana Nord

