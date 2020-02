Municipium, il Comune di Calenzano in un’app

Una semplice app da scaricare sul proprio smartphone per inviare segnalazioni al Comune e navigare comodamente tra le informazioni che più interessano. È attiva “Municipium”, l’ultima innovazione tecnologica del Comune di Calenzano, che fornisce ai cittadini uno strumento snello e intuitivo per entrare in relazione con gli uffici comunali.

“Municipium è il primo passo di un cambiamento più ampio – ha commentato l’Assessore all’Innovazione Tecnologica e Semplificazione Damiano Felli -, che proseguirà poi con il rinnovamento dei programmi interni e del sito internet. Il nostro obiettivo rimane quello di un rapporto costante con i cittadini, ai quali oggi offriamo un’opportunità in più. Rimangono validi i canali di contatto personale ma, grazie alla tecnologia, oggi sarà più facile rapportarsi con l’Amministrazione, inviare una segnalazione e avere risposte più puntuali e in tempi più rapidi”.

Per fare una segnalazione basta entrare nella sezione “segnalazioni” dal menù dell’app e seguire le indicazioni, si può scegliere l’area di interesse, inviare una domanda direttamente agli assessori, geolocalizzare la segnalazione e inserire fotografie. Una volta inviata, la segnalazione sarà assegnata all’ufficio competente e il cittadino potrà seguirne l’iter fino alla risposta finale e quindi alla chiusura.

“È un’attività che riguarda tutti gli uffici comunali – ha concluso Felli -, che ringrazio per il lavoro di squadra nella gestione di questa nuova procedura. Invito i cittadini a scaricare l’app, soprattutto perché è comoda, si possono attivare le notifiche ed essere informati, per esempio, sul calendario dei rifiuti o sulle allerte meteo. Si può inviare la propria segnalazione che viene instantaneamente vista da chi se ne occupa. Uno strumento innovativo e sicuramente più efficace delle segnalazioni sui social network che, a differenza dell’app, non sono presidiati dagli uffici comunali e che quindi hanno un iter più lento”.

L’app è scaricabile sia per Android che per Apple, ha una sezione “info utili”, con i link alle aree più importanti del sito (orari uffici, albo pretorio, appuntamenti on-line…); una per la “protezione civile”, con le allerte meteo, i numeri utili da poter chiamare direttamente; le “notizie” riprese dall’analoga sezione del sito; il “calendario degli eventi”; la sezione “rifiuti”, con i calendari della raccolta differenziata porta a porta, il glossario, i contatti per il ritiro degli ingombranti, i punti di raccolta sul territorio.

Nella sezione “mappa” si trovano i principali punti di interesse (le aree di attesa e ricovero per eventi di protezione civile, i Carabinieri, la biblioteca, farmacie, poste ecc…), con la possibilità di navigare sulla mappa per avere le indicazioi per raggiungerle.

Rimangono valide le altre modalità per presentare le segnalazioni: sul portale all’indirizzo segnalazioni.comune.calenzano.fi.it e di persona allo Sportello del Cittadino (p.za Vittorio Veneto 11), aperto dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 13, il martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17.30, il sabato dalle 8.30 alle 12.30.

Fonte: Comune di Calenzano - Ufficio Stampa

