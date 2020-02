Ecco la nuova cartina turistica di Montespertoli

Pronta la nuova cartina turistica di Montespertoli.

6000 copie son state stampate dall'Amministrazione Comunale per offrire ai turisti e ai visitatori che passano dal Chianti di Montespertoli uno strumento utile per visitare il territorio.

La mappa presenta tutto il territorio, da un lato il capoluogo e dall'altro le frazioni con evidenziati i principali punti di interesse: musei, ville e castelli ma anche servizi pubblici e impianti sportivi.

I testi, in italiano e in inglese, raccontano il territorio: dai paesaggi collinari alla produzione del vino con le Aziende Agricole, dalla Mostra del Chianti con la sfilata storica del Gruppo '900 alla musica del Tenore Amedeo Bassi, all'arte con il Museo d'Arte Sacra di Montespertoli e all'architettura delle tipiche borgate della campagna toscana.

La cartina rappresenta il primo vero passo per la valorizzazione del territorio cercando di renderlo facilmente fruibile ai turisti.

Valorizzare il territorio e renderlo attrattivo sarà l'obiettivo del più ampio progetto di Marketing Territoriale che sta prendendo avvio in questi primi mesi del 2020, un progetto che si pone l'obiettivo di raccontare in modo organico il territorio, i suoi prodotti e il suo paesaggio.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa

