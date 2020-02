Piano Operativo Comunale a Saline di Volterra, l'Amministrazione incontra i cittadini

Il primo incontro di informazione e partecipazione per il nuovo Piano Operativo Comunale a Saline di Volterra si terrà martedì 18 febbraio alle 18:00 nella Frazione di Saline di Volterra (PI) presso il locale "Zanzibar" in Via Massetana n° 7

"Il Comune di Volterra intende avviare il processo di informazione e partecipazione finalizzato a coinvolgere i cittadini e tutti i soggetti interessati alle fasi di elaborazione del nuovo “Piano Operativo Comunale”, in vista della sua adozione e fino alla definitiva approvazione, allo scopo di raccogliere utili contributi al processo decisionale in atto.

La legge urbanistica regionale n° 65/2014 e s.m.i. disciplina gli istituti della partecipazione nelle fasi procedurali di pianificazione del territorio affinché ogni ente locale e territoriale garantisca la partecipazione ed istituisca il garante dell’informazione e della partecipazione, il quale deve assicurare la conoscenza effettiva e tempestiva delle scelte e dei supporti conoscitivi relativi alle fasi procedurali di formazione ed adozione, in questo caso, del Piano Operativo Comunale e promuove, nelle forme e con le modalità più idonee, l’informazione ai cittadini."

Premesso quanto sopra si invita la cittadinanza a partecipare al primo incontro di informazione e partecipazione propedeutica alla redazione del nuovo "Piano Operativo Comunale” che si terrà martedì 18 febbraio alle ore 18.00 nella Frazione di Saline di Volterra (PI) c/o il locale "Zanzibar" in Via Massetana n° 7.

