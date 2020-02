Un 23enne è stato arrestato a Prato per spaccio. Il giovane, senza fissa dimora e di origini nigeriane, è stato sorpreso dai carabinieri mentre stava vendendo una dose di eroina a un 40enne del posto. Il fatto è avvenuto in via Pistoiese. Il 23enne è finito in manette mentre l'assuntore è stato segnalato alla Prefettura.

