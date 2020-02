Regionali Toscana, Bianchi esce dal M5S e appoggia Giani

Quest'oggi in conferenza stampa è stata confermata l'uscita del consigliere regionale toscano Gabriele Bianchi dal M5S per passare in maggioranza con il gruppo misto Toscana nel Cuore. Bianchi ha già annunciato il sostegno alla candidatura di Eugenio Giani per il centrosinistra. "Il movimento non mi permette di fare questa coalizione e allora me ne vado io. E’ inutile stare l’uno contro l’altro armati", ha spiegato in conferenza stampa. Il M5S infatti ha deciso la candidatura autonoma alle Regionali con Irene Galletti che ha sorpassato nel voto sulla piattaforma Rousseau il più quotato Giacomo Giannarelli, già candidato governatore nelle elezioni 2015.

Di seguito le parole di Valerio Fabiani, membro della Segreteria Regionale PD Toscana e della Direzione Nazionale PD: "Sono contento che un Consigliere valido come Gabriele Bianchi decida di sostenere la maggioranza in Regione ed Eugenio Giani come Presidente della Toscana del futuro. È un confronto che ho voluto perché da sempre sostengo la necessità di un dialogo e della costruzione di punti di incontro con i 5 Stelle.

Con Gabriele ci siamo confrontati anche pubblicamente negli scorsi mesi e di recente ha posto con chiarezza il tema di una convergenza tra il M5S e il PD per difendere la modernità della Toscana dall'assalto delle destre più retrograde e incapaci. Ciò che preoccupa è che Gabriele abbia dovuto strappare con il Movimento per compiere questo passo: è un segnale di irrigidimento del loro dibattito interno intorno alla costruzione di un fronte unico con il PD, che rispettiamo come sempre abbiamo fatto, ma che spero possa evolvere ulteriormente e portare a condividere assieme un progetto per il futuro della Toscana".

Tutte le notizie di Toscana