Arrivano alle mani a Cerreto Guidi, 32enne in pronto soccorso

Per una lite finita alle mani un 32enne è stato trasferito in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale 'San Giuseppe' di Empoli. Il fatto è avvenuto poco dopo le 17 in via Piave a Cerreto Guidi. Sono stati chiamati a intervenire anche i carabinieri della compagnia di Empoli, per ricostruire l'andamento dei fatti. Per i soccorsi è intervenuta un'ambulanza delle Pubbliche assistenze di Empoli. L'altra persona coinvolta è stata accompagnata in caserma per essere ascoltata dai militari.

Tutte le notizie di Cerreto Guidi