Avrebbero rubato più volte gasolio dai tir in sosta nel piazzale di una ditta di autotrasporti a Calenzano. Per questo due uomini, entrambi di origine romena, sono stati denunciati dai carabinieri. Complessivamente, questo quanto ricostruito dai militari, avrebbero portato via circa 5mila litri di gasolio. Ad incastrarli sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza della ditta. I carabinieri indagano per individuare gli acquirenti del carburante.

