Sicurezza stradale, controlli della Polizia Municipale in via dell'Argingrosso

Continuano i controlli della Polizia Municipale finalizzati alla sicurezza stradale.

Questa mattina le pattuglie dell’Autoreparto e del distaccamento dell’Isolotto hanno effettuato un posto di controllo in via dell'Argingrosso altezza via dello Scalo dedicando particolare attenzione ai mezzi del trasporto merci e al rispetto dei limiti di peso. Dalle 9.30 alle 12 sono stati sottoposti a verifica alcuni autocarri con l’utilizzo delle bascule. Due i mezzi con peso eccessivo individuati dagli agenti: per uno che superava di oltre il 30% il limite previsto è scattato un verbale da 431 euro e il taglio di 4 punti sulla patente; l’altro con un superamento inferiore al 30% è stato multato con una sanzione di 173 euro e 3 punti-patente. Gli agenti hanno poi scoperto un autocarro che, pur autorizzato al trasporto di rifiuti, è risultato sprovvisto del necessario formulario compilato.

A carico del conducente è stata elevata una sanzione da 3.100 euro.

