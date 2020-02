Strada di Patto, dopo le indagini Bagnoli chiede le dimissioni del sindaco

La notizia è di oggi, tre dipendenti del Comune di Pontedera sono indagati per truffa aggravata per la questione della “strada di Patto”. Noi abbiamo sempre denunciato le gravi problematiche legate ai lavori mal eseguiti della strada di Patto, senza che l’amministrazione comunale ci desse mai ascolto.

Adesso, grazie all’importante indagine svolta dalla Guardia di Finanza che ringraziamo, la verità sta venendo finalmente a galla. Se ci fossero stati degli errori da parte dei tecnici, ci auguriamo che siano stati dettati solo dall’incompetenza. Qualora i dipendenti comunali abbiano agito in malafede, allora è giusto che paghino fino in fondo il loro conto con la giustizia. Negli anni i nostri quesiti rivolti al sindaco e i nostri appelli, sono sempre stati ignorati.

Adesso l’attuale Sindaco Franconi, che al tempo della realizzazione della strada di Patto era assessore ai lavori pubblici, cerca di salvarsi in calcio d’angolo dichiarandosi parte lesa. Di sicuro il sindaco non riuscirà a lavarsi la coscienza sporca, dato che anche lui ha sbagliato, perché non ha seguito adeguatamente l’evolversi dell’opera in costruzione.

Per questo motivo, chiediamo le dimissioni immediate del Sindaco Franconi. Matteo Franconi ha fatto male il suo lavoro da assessore, lui avrebbe dovuto vigliare sull’operato dei tecnici e invece non l’ha fatto. L’ennesima riprova della cattiva amministrazione che ha portato solo danni a Pontedera e a tutti i suoi cittadini. Non accettiamo nessun tipo di scusa da parte del Comune di Pontedera e dal sindaco Franconi, la questione è semplice, coloro che avevano il dovere di vigilare sui lavori non l’hanno fatto, e tra questi soggetti rientra l’attuale sindaco, che al tempo della realizzazione dell’opera era assessore ai lavori pubblici.

Matteo Bagnoli, FdI Pontedera

Tutte le notizie di Pontedera