I vigili del fuoco del Comando di Pistoia distaccamento di Montecatini Terme, sono intervenuti questa mattina nel Comune di Massa e Cozzile in supporto alle squadre del 118, per trasportare in sicurezza una donna con problemi di salute. La donna, stabilizzata dal personale medico, è stata trasportata in zona sicura dal personale VF, dove ad attenderla era presente l'elicottero Pegaso per il successivo ricovero in ospedale.

