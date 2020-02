Trovato morto nel bagno dell'ospedale Cisanello: forse un'overdose

Un uomo è stato trovato morto nel bagno dell'ospedale di Cisanello dove era stato ricoverato a seguito di un incidente. L'uomo, un 48enne di San Giuliano Terme, sarebbe morto per un'overdose. Accanto al corpo è stato trovato materiale per il confezionamento di una dose e una siringa ancora nel braccio. Al momento si è aperto un fascicolo con ipotesi di reato contro ignoti: non è escluso che si possa formulare un capo d'imputazione per non aver vigilato sul paziente, ma al momento non ci sono ufficialità. Le indagini cercheranno anche di accertare chi ha fornito lo stupefacente all'uomo. Questa mattina è stata programmata l'autopsia che darà maggiori elementi sulla morte, poi il corpo sarà restituito ai familiari.

Tutte le notizie di Pisa