Ubriaco, guida contromano di fronte alla Questura: 31enne nei guai

A Pistoia un 31enne di Marliana è stato fermato mentre andava controsenso nella via di fronte alla Questura. Lo ha fermato il poliziotto a presidio dell'edificio quando ancora era da poco passata l'alba. Gli sono stati chiesti i documenti e, appena ha abbassato il finestrino, gli investigatori non ci hanno messo molto a capire che aveva bevuto, poiché l’uomo emanava un forte odore di alcool, aveva gli occhi molto arrossati, la voce impastata e nell’abitacolo c’era anche una bottiglia di birra aperta. I sospetti sono stati confermati dall’etilometro, che ha rilevato tasso alcolemico di 1,80 g/l, quindi tre volte superiore al consentito. La Polstrada lo ha sanzionato anche con il ritiro della patente, affidando l’auto in custodia al padre.

