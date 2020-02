Uniti per Volterra: "Anas intervenga su 68"

La Lista Civica Uniti per Volterra chiede ad Anas degli interventi di manutenzione straordinaria per la 68.

"Ci sono tratti della ex regionale, ora statale 68 che dal 2001 non sono mai stati riasfaltati.

Ho lavorato molto negli anni passati per far tornare la 68 sotto Anas ed un primo risultato sarà a breve sotto gli occhi di tutti, ovvero una importante manutenzione ordinaria dell'intero tratto che partirà nel mese di marzo. Un risultato dovuto, che evidenzia la maggior attenzione di Anas rispetto a chi l'ha preceduta, molto attesa nel nostro territorio."

Se si guardano però alcuni tratti, sopratutto tra Saline e Volterra, e tra Roncolla e Castel San Gimignano, notiamo che, oltre a presentare un asfalto deteriorato, assistiamo ad una riduzione ulteriore della già stretta carreggiata. Infatti con gli anni la bachina è stata "divorata" dal verde e molte canalizzazione delle acque andrebbero ripristinate.

"Faccio appello al Compartimento Anas Toscana affinchè oltre alla manutenzione ordinaria possa essere eseguita una manutenzione straordinaria della SS 68, con una ricostruzione delle banchine e delle opere di parziale miglioramento stradale. Un atto dovuto nei confronti di una strada che attende da decenni di essere ammodernata".

Quest'estate la strada tra il mare e Volterra, ed in particolar modo tra San Gimignano e la Valdelsa Senese e Volterra sarà nuovamente presa d'assalto da centinaia di migliaia di auto da tutto il mondo: far trovar loro una adeguata sicurezza, sarebbe un qualcosa di non più rimandabile, per il buon nome del nostro territorio nonché dell'Ambito Turistico Terre di Valdelsa e dell'Etruria Volterrana".

Fonte: Lista Civica Uniti per Volterra

Tutte le notizie di Volterra