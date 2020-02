Via dei Cerretani, iniziata la seconda fase della riqualificazione

Prosegue la riqualificazione della direttrice via dei Cerretani-via Panzani. Ieri sono iniziati i lavori sul marciapiede lato destro che, come previsto dal progetto, sarà allargato e realizzato in pietra. A seguire sarà la volta del marciapiede sull’altro lato e della carreggiata per la quale sarà utilizzato il conglomerato architettonico, maggiormente compatibile con il transito dei mezzi pubblici. I lavori andranno avanti fino all’intersezione con via del Giglio. Contestuali all’avvio di questa fase dell’interventi, sono scattati alcuni provvedimenti di circolazione. Si tratta di restringimenti di carreggiata con senso unico alternato regolato da un semaforo provvisorio in corrispondenza dell’intersezione tra via dei Cerretani e via Panzani. È inoltre stato istituito un senso unico in via del Giglio (da Panzani a via dei Banchi verso quest'ultima e revocate le aree pedonali in via delle Belle Donne (tra piazza Santa Maria Novella e via del Moro), via dei Banchi (tra via del Giglio e piazza Santa Maria Novella), piazza Santa Maria Novella (tra via dei Banchi e via delle Belle Donne). Si ricorda che a metà dicembre è stata completata la prima fase della riqualificazione che, da piazza dell’Olio a via Vecchietti, ha visto interventi anche da parte di Publiacqua, l’ampliamento dei marciapiedi e il rifacimento di questi e della carreggiata in lastrico.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

