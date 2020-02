Affettività e sessualità, tre incontri a Lastra a Signa

“Mi sta a cuore – Educare all’affettività e alla sessualità responsabile” è il ciclo di incontri promosso dal Comune di Lastra a Signa, Istituto Comprensivo di Lastra a Signa in collaborazione con l’Azienda Usl Toscana Centro. I tre incontri, organizzati con la finalità di sensibilizzare e informare gli studenti su tematiche come affettività, sessualità ed empatia, si terranno al Teatro delle Arti con la partecipazione delle classi terze della scuola secondaria di primo grado Leonardo Da Vinci.

Gli incontri, che si svolgeranno in orario 9-12, inizieranno venerdì 14 febbraio quando si parlerà di empatia e affettività con gli interventi di Matteo Marini, psicologo scolastico e psicoterapeuta. Nel secondo incontro che si terrà giovedì 20 febbraio si tratterà il tema dell’educazione alla sessualità con l'intervento di Valeria Dubini, direttore attività consultoriali Azienda Usl Toscana Centro e infine nell’ultimo appuntamento di venerdì 13 marzo sarà trattato il tema dell’alfabetizzazione emotiva con gli interventi di Matteo Marini, psicologo e psicoterapeuta scolastico e Alberto Perna neuropsicologo, psicoterapeuta e docente.

"Abbiamo pensato questa iniziativa - ha spiegato il sindaco Angela Bagni- perchè nella società di oggi, sempre più individualista, lavorare sulle emozioni e sull'empatia potrà aiutare certamente i ragazzi in primo luogo a conoscere meglio se stessi, e a vivere con maggior consapevolezza i rapporti con gli altri".

"In una fase di crescita così delicata come l'adolescenza, con questi incontri vogliamo aiutare gli studenti - ha aggiunto la dirigente dell'Istituto Comprensivo Eleonora Marchionni- a conoscere ciò che fa parte della sfera emotiva e, attraverso la conoscenza, supportarli nel raggiungere la loro personale serenità a scuola e nelle relazioni".

Tutti gli incontri saranno coordinati dalla professoressa Martina Rodi dell’Istituto Comprensivo di Lastra a Signa, interverranno per i saluti la dirigente scolastica Eleonora Marchionni e il sindaco Angela Bagni. Per informazioni scrivere a martina.rodi@lastra.istruzioneer.it.

