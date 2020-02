Al Teatro Shalom 'La matematica dell'amore' con Edy Angelillo e Michele La Ginestra

Domenica 16 febbraio, alle ore 17,15, Edy Angelillo e Michele La Ginestra sulle scene del Teatro Shalom in uno spettacolo - "La matematica dell'amore" rappresentato con successo per il settimo anno consecutivo.

Edy Angelillo e Michele La Ginestra Tornano insieme per il settimo anno consecutivo per rappresentare uno spettacolo che ormai è diventato un cult del panorama teatrale italiano. La Matematica dell’Amore (Radice di 2) è la storia di un uomo alle soglie della pensione che fa il consuntivo della sua vita. Lo accompagna una donna, lo accompagna da quando erano bambini Tom e Gerry, l’uomo e la donna... bambini, adulti, vecchi. Ricordi, emozioni e giochi di sessant’anni di vita insieme, fra alti e bassi, tra prendersi e lasciarsi, raccontati con la voglia di sorridere, anche delle difficoltà. In fondo, lei ed il suo giocare con il mondo sono le eccezioni, mentre lui e il suo rifiuto della matematica sono la regola. È una storia d’amore, di matematica e di sentimenti. Uno spettacolo molto divertente, con risvolti dolci-amari, per divertirsi, per sorridere e,perché no, riflettere

Fonte: Teatro Shalom

