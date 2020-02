Amici del Padule di Fucecchio insieme ai giovani di FridayForFuture

Il Padule di Fucecchio è solo un lembo di ricchezza naturalistica in un pianeta minacciato. L’impegno in difesa di un piccolo pezzo di territorio, per quanto prezioso, non può che essere parziale se non si considerano le ricadute, anche su di esso, della crisi ambientale globale.

Per questo gli Amici del Padule di Fucecchio hanno deciso di offrire un contributo concreto alle ragazze e ai ragazzi di FridaysForFuture impegnati con radicalità e determinazione su questo fronte.

A tale scopo, sabato 15 febbraio, ore 16.00 – 19.00, presso il Circolo Arci di Margine Coperta, gli Amici del Padule terranno una iniziativa di tesseramento all’associazione per l’anno 2020, il cui ricavato sarà interamente devoluto al coordinamento regionale di FFF.

Con questa iniziativa vogliamo anche creare un’occasione di incontro con questa realtà giovanile aperta alla cittadinanza e offrire a tutti la possibilità di dare un contributo. Naturalmente è anche possibile partecipare versando un’offerta libera a FridaysForFuture senza tesserarsi agli Amici del Padule di Fucecchio.

Saranno proiettati filmati e immagini a soggetto naturalistico (piante, animali e ambienti del nostro territorio), con musica dal vivo.

Fonte: Amici del Padule di Fucecchio

Tutte le notizie di Fucecchio