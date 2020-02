Anteprime di Toscana, i Consorzi smentiscono revoca degli inviti ai giornalisti cinesi

L’organizzazione delle Anteprime di Toscana unitamente ai Consorzi di tutela, precisa che non è stata effettuata alcuna revoca né da parte dei Consorzi stessi, né della Regione, degli inviti ai giornalisti cinesi a partecipare alla settimana delle anteprime dei vini toscani (dal 15 al 22 febbraio 2020).

Gli stessi hanno infatti preso atto dai tour operator incaricati di organizzare i voli per i giornalisti cinesi, che, in seguito alle informazioni provenienti dalle compagnie aeree coinvolte, non sussistevano le condizioni tecniche per garantire l’operatività dei voli dalla Cina, non potendo così confermare la presenza di ospiti provenienti dalla Repubblica Cinese, per le misure di salute pubblica adottate in questa fase.

Consorzio del Vino Brunello di Montalcino

Consorzio Chianti

Consorzio Chianti Classico

Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano

Consorzio del Vino Vernaccia di San Gimignano

