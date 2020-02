Arrestato pusher dalla municipale in borghese a Firenze

Nuovo intervento della Polizia Municipale di Firenze contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri intorno alle 16 gli agenti del Reparto Antidegrado nel corso di un appostamento in borghese in via Mazzanti (zona San Salvi) hanno notato due uomini che, dopo un rapido colloquio, si sono scambiati qualcosa. Sospettando di essere di fronte a una compravendita di droga, gli agenti sono entrati in azione. Prima hanno fermato il cliente, un 40enne fiorentino che ha tentato di disfarsi della merce appena acquistata gettando a terra un involucro di cellophane termosaldato. Recuperato dalla pattuglia è risultato contenere cocaina. Per lo spacciatore, un giovane straniero già noto alle forze dell’ordine, è scattato l’arresto per spaccio di sostanze stupefacenti ed è stato trattenuto in cella di sicurezza, come disposto dal pubblico ministero, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Stamani si è tenuta la direttissima durante cui ha convalidato l’arresto. In attesa del dibattimento a carico dell’arrestato è stato disposto come misura cautelare l’obbligo di firma presso gli uffici della Polizia Municipale.

