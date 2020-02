Autismo, incontro per Questa è Empoli con lo psicologo Varracciu

L’autismo, le sue forme e le sue criticità. Sarà questo il tema dell’evento “Il mondo in prima persona” promosso dall’associazione culturale Questa è Empoli. Quello di sabato 15 febbraio, sarà un incontro che andrà a toccare le molte sfaccettature e temi che si affacciano sull’argomento autismo, tema troppo spesso non dibattuto anche a causa della sua complessità. Per poter entrare nel vivo dell’argomento, sarà ospite dell’associazione il Dr. Niccolò Varrucciu, Psicologo-Psicoterapeuta Cognitivo esperto di Psicopatologia dei disturbi dello spettro autistico. Grazie a lui potremo infatti andare a scavare nell’iceberg che per molte persone è rappresentato dall’autismo.

ALCUNE INFORMAZIONE SUI DSA

I Disturbi dello Spettro Autistico (DSA) sono caratterizzati dalla presenza di difficoltà sociali e comunicative, accanto a interessi insolitamente forti e ristretti e/o comportamenti insolitamente ripetitivi e stereotipati (DSM-5, APA, 2013). Secondo i dati diffusi nel 2018 dal Centro per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (Centers for Disease Control and Prevention - CDC, USA) 1 bambino su 59 ha una diagnosi di Disturbo dello Spettro Autistico. Tra le principali difficoltà si ritrova un deficit della Teoria della Mente, ovvero la capacità d’inferire stati mentali, propri e altrui, come emozioni, intenzioni, desideri e credenze, e di utilizzare questi prodotti mentali per predire, interpretare e spiegare azioni e comportamenti. L’assenza di quest’abilità, peraltro comune a molti quadri diagnostici, limita fortemente l’agentività delle persone e la capacità di poter scegliere che indirizzo da dare alla propria vita.

DR. NICCOLO’ VARRUCCIU

Laureato in Psicologia cognitiva applicata presso l’Università degli Studi di Bologna, è attualmente iscritto all'Albo degli Psicologi della Regione Toscana.

Si è specializzato in psicoterapia cognitiva, presso la Scuola di psicoterapia cognitiva.

Ha frequentato il Master Universitario sulla diagnosi e il trattamento dei disturbi dello spettro autistico presso l’Università di Medicina e Chirurgia di Firenze. Dal 2011 al 2015 ricercatore presso CREA – centro di ricerca e ambulatori della fondazione San Sebastiano della Misericordia di Firenze, nel quale si è occupato di valutazioni neuropsicologiche e psichiatriche di persone con disabilità intellettiva, disturbi dello spettro autistico e schizofrenico. Dal 2016 Psicologo-ricercatore presso il Programma integrato Disabilità e salute dell'Azienda USL di Bologna con mansioni inerenti la diagnosi, le valutazioni cognitive e psicopatologiche di persone con disabilità intellettiva e disturbi dello spettro autistico.

Psicoterapeuta presso il Centro di Psicoterapia Cognitiva di Firenze, dove si occupa di valutazione e trattamento di persone con disturbi dello spettro autistico, con o senza psicopatologia associata.

Affiliazioni:

Centro di Psicoterapia Cognitiva, Firenze;

Programma Integrato DIsabilità e Salute, Azienda USL Bologna;

Centro di Psicoterapia Cognitiva, Firenze;

Programma Integrato Disabilità e Salute, Azienda USL Bologna.

L'incontro con il Dottor Niccolò Varrucciu, che sarà moderato dalla giornalista de “La Nazione” Samanta Panelli, avrà luogo presso la sede dell’associazione in via Lavagnini 26 a partire dalle ore 18.00. L’ingresso è gratuito.

