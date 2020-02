I vigili del fuoco del distaccamento di Montepulciano sono intervenuti intorno alle 10.30 per un incidente stradale che ha coinvolto una Fiat 500, poi ribaltata su un fianco dopo aver urtato una cabina di riduzione del gas metano. Un ferito è stato preso in carico dal personale sanitario del 118 per le cure del caso. Sul posto anche i tecnici dell'azienda del gas e i carabinieri.

