I vigili del fuoco di Cascina sono intervenuti oggi, mercoledì 12 febbraio, a Gello (Pontedera) in via delle Idi di Marzo per un controllo alla sede stradale del cavalcavia della superstrada. La verifica ha evidenziato la presenza di un avvallamento del fondo stradale che ha portato alla temporanea chiusura del cavalcavia. Sul posto la polizia locale e i tecnici del Comune di Pontedera per le valutazioni e i provvedimenti del caso.

