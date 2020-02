A Bagno a Ripoli la app per seguire i ragazzi sugli scuolabus

Si chiama “Scuola Bus Tracker” ed è già scaricabile in modo totalmente gratuito su App Store e Google Play Store. È l’innovativo servizio con cui le famiglie di Bagno a Ripoli potranno essere sempre informate sulla posizione dei propri figli a bordo degli scuolabus comunali. La app, sviluppata dal Consorzio Re Manfredi che fornisce il servizio di trasporto scolastico al Comune, permetterà di seguire sullo smartphone il tragitto compiuto dagli studenti da casa verso la scuola e viceversa, localizzando lo scuolabus in ogni momento. La app fornirà all’utente anche altre informazioni utili sulle fasi del trasporto e invierà notifiche sul proprio dispositivo all’arrivo dello scuolabus alla fermata o alla salita/discesa del bambino a casa/scuola.

Il nuovo servizio è stato presentato ieri ai genitori nel corso di un incontro nella sala consiliare “Falcone e Borsellino” del Comune di Bagno a Ripoli.

“La app “Scuola Bus Tracker” – hanno spiegato il Sindaco Francesco Casini e l’assessore alla scuola Francesco Pignotti – è la più importante delle novità offerte dal gestore del servizio scuolabus comunale che è entrato in funzione a partire dal 7 gennaio scorso. Questo nuovo servizio pone il Comune di Bagno a Ripoli all’avanguardia per quanto riguarda il servizio di trasporto scolastico. L’obiettivo è offrire un trasporto scolastico di alta qualità, che garantisca la massima sicurezza agli studenti e la massima tranquillità alle loro famiglie”.

Per richiedere il servizio, i genitori potranno effettuare la registrazione sul sito del consorzio www.remanfredi.net. L’azienda fornirà loro le credenziali per effettuare la registrazione dell’account del proprio figlio. Per ogni utente iscritto verrà emesso un cartellino con QR-Code associato che l’alunno dovrà portare sempre con sé o applicare allo zaino, per essere identificato dall’assistente nella fase di discesa e salita a bordo. A ciascun genitore verrà fornita una password unica di accesso, per garantire l’assoluta privacy della procedura. Con questa si potranno verificare, tramite la app o sul sito del consorzio, tutte le informazioni relative alla linea di trasporto cui è assegnato il proprio minore. Il tutto, in conformità a quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679. In particolare, grazie alle notifiche push i genitori saranno avvisati in tempo reale a mezzo notifica: quando lo scuolabus sta per arrivare alla fermata; quando l’alunno sale a bordo; quandol’alunno arriva a destinazione. Sarà inoltre possibile visionare il percorso dello scuolabus e avere notizie in tempo reale su ritardi, cambi di percorso dovuti al traffico o ai lavori in corso.

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio stampa

