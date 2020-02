Un cane è rimasto incastrato all'interno di una tubazione interrata in via Bacci a Castelfiorentino. L'animale è stato liberato, come vedete dalle foto, dai vigili del fuoco di Petrazzi e del distaccamento di Firenze Ovest. Il quadrupede è poi tornato dal suo padrone, senza riportare ferite.

Tutte le notizie di Castelfiorentino