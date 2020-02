Con la droga e un coltello, denunciati due ventenni

Foglio di via da Loro Ciuffenna per due giovani residenti nell'Aretino. Un 20enne e un 22enne sono stati fermati dai carabinieri e perquisiti.

Il primo, già noto per reati inerenti gli stupefacenti, è stato trovato con nove grammi di marijuana divisi in tre dosi pronte per la vendita; la perquisizione domiciliare ha permesso di trovare altra marijuana, quattro bilancini di precisione, materiale per il taglio e 670 euro.

Il 22enne è stato trovato con un coltello a serramanico senza giustificato motivo. L'arma è stata sequestrata. Oltre al foglio di via, è scattata la denuncia per entrambi i ventenni.

Tutte le notizie di Loro Ciuffenna