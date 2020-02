Contributo Aquarno per un pulmino disabili alla Pubblica assistenza di Santa Croce

Arriva un contributo dal Consorzio Aquarno, che gestisce il depuratore di via del Bosco, per la Pubblica assistenza di Santa Croce sull'Arno. L'obiettivo è nobile: l'acquisto di un pulmino attrezzato per il trasporto di disabili, così da poter svolgere attività sportive e ricreative. La richiesta era pervenuta negli scorsi giorni e il Consorzio ha accettato. Oggi la consegna da parte del consigliere Flavio Baldi al presidente Marco Remorini, alla presenza del presidente del Consorzio Lorenzo Mancini. La donazione vuole 'spronare' gli altri enti del comprensorio del cuoio a permettere di raggiungere il traguardo nel minor tempo possibile.

