Una turista è stata derubata in un grande magazzino del centro di Firenze, in piazza della Repubblica, ma ad assistere alla scena un dipendente dello stesso che ha rincorso la ladra fino in strada, chiamando il 113 e indicando in tempo reale i suoi spostamenti alla polizia. La ladra, una 30enne bulgara, è stata bloccata dagli agenti in via della Scala ed arrestata.

Tutte le notizie di Firenze