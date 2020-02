Doppia rapina in via Aretina a Firenze, si cercano due uomini

Due rapine nell'arco di pochi minuti avvenute nella stessa strada, via Aretina. La polizia di Firenze che indaga sui due casi ha motivo di pensare che si tratti degli stessi uomini ad aver compiuto entrambi i gesti, tra i 25 e i 30 anni di origine nordafricana. La prima vittima del colpo è un 29enne in bici, colpito alla testa con una bottiglia di birra per rubare la due ruote, il cellulare e il portafoglio. Il secondo passante è stato invece aggredito a calci e pugni. Il bottino in questo caso è stato un iPad e il portafoglio. I fatti sono avvenuti intorno alle 22 di ieri sera.

