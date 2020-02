Elezioni Regionali, Giani è ottimista: "Siamo in vantaggio sul cdx". Ma prime tensioni PD-Italia Viva

"Se i problemi fossero questi della camomilla o del caffè direi che il centrosinistra è in grande vantaggio rispetto a un centrodestra che non ha ancora un candidato mentre noi siamo in grado di esprimere un programma e una chiarezza di idee. Mi sembra che la capacità di governo del centrosinistra sia nettamente all'altezza della situazione rispetto a un centrodestra che ancora non sa chi candidare. Proprio per questo il problema della lista Giani mi sembra marginale", questo quanto dichiarato da Giani facendo riferimento all'invito a prendere una camomilla rivolto da capogruppo Iv Stefano Scaramelli al consigliere Pd, Alessandra Nardini.

Nel merito Giani fa chiarezza su quanto accaduto: "Mi sono trovato a fare da direttore d'orchestra di un dibattito che sembrava volgere in negativo. Ma poi abbiamo raddrizzato le cose e siamo arrivati ad approvare più di 50 articoli con la conclusione di un voto sostanzialmente compatto sulla sicurezza". Al momento, dalle parole di Giani, filtra ottimismo sul fatto che non ci saranno ricadute a livello regionale dei dissidi tra PD e Italia Viva.

Intanto lo stesso Giani ha annunciato una riunione di coalizione del centrosinistra in programma per il prossimo 17 febbraio per l'ipotesi di una eventuale 'lista Giani' che vede riemergere tensioni tra i due schieramenti: il PD è favorevole ad una lista ocn il nome del candidato, mentre Italia Viva non lo ritiene necessario. Così commenta il diretto interessato: "Io sono in qualche modo al centro della questione e questo mi onora. Noi seguiamo un metodo che prevede che le 18 sigle devono essere rappresentate da liste che possano realisticamente arrivare al 3%. Se le 18 sigle riescono a racchiudersi in 5 o 6 liste e a rappresentare tutte le istanze politiche, culturali, territoriali in cui si articola il centrosinistra in Toscana, andrà bene così. Altrimenti nel pensare ad altre soluzioni ci potrebbe essere anche quella della lista Giani, ma io spero che vada avanti il piano A".

Tutte le notizie di Toscana