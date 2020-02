Empoli-Pisa, non ci sono rischi per la sicurezza pubblica

Il prefetto Laura Lega ha riunito a Palazzo Medici Riccardi il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per esaminare le tematiche connesse allo svolgimento della partita di calcio Empoli-Pisa il prossimo 16 febbraio, presso lo stadio Castellani di Empoli. Nel corso della riunione - cui hanno partecipato l’assessore allo Sport del Comune di Empoli Fabrizio Biuzzi e rappresentanti dell’Empoli Football Club, oltre ai vertici provinciali delle Forze dell’ordine - sono stati affrontati i vari aspetti organizzativi e messe a punto le strategie operative più opportune per garantire il sereno svolgimento della manifestazione. Non sono emersi specifici profili di rischio né particolari problematiche legate all’ordine e alla sicurezza pubblica. La capienza dello stadio Castellani è ridotta per lavori di adeguamento e pertanto i posti previsti per il settore ospiti (curva sud) sono 796 e saranno messi in vendita secondo i consueti canali, fino alle ore 19 del giorno 15 febbraio.

Fonte: Prefettura di Firenze

Tutte le notizie di Empoli