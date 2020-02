In 254 festeggiano la maggiore età a San Miniato

Protagonisti per un giorno saranno 254 diciottenni residenti a San Miniato. Sabato 15 febbraio, dalle 9.30, li attende una grande festa all’Auditorium di piazza Buonaparte, “18 anni in... Comune!”, l’occasione per celebrare il traguardo della maggiore età. Ad organizzare l’iniziativa, per il quinto anno consecutivo, è il Comune in collaborazione con Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia e la Fondazione San Miniato Promozione. Saranno presenti il sindaco Simone Giglioli, Massimo Cerbai direttore generale del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, il vescovo monsignor Andrea Migliavacca, il presidente del consiglio regionale e le classi quinte dell’IT “Cattaneo” e del Liceo “Marconi”. Tante le sorprese previste per l’intensa mattinata dedicata ai ragazzi che, nel 2019, hanno compiuto 18 anni. Ospite d’eccezione la scrittrice Andrea Marcolongo.

“Celebrare l'ingresso in società delle ragazze e dei ragazzi di San Miniato è un momento molto importante al quale l'amministrazione tiene molto e abbiamo voluto che questa tradizionale cerimonia proseguisse – spiega il sindaco Simone Giglioli -. Per la prima volta da sindaco mi trovo a celebrare i giovani, il nostro futuro, la nostra speranza, e sono felice di poter festeggiare insieme a loro un traguardo così importante”. Nell’occasione il sindaco consegnerà a ciascuno studente una copia della Costituzione e un gadget realizzato appositamente per l'evento.

Per info: segreteriasindaco@comune.san-miniato.pi.it – 0571/406200.

