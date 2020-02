Fortezza Vecchia di Livorno, Barni: “La città potrà continuare a vivere il suo monumento”

La vicepresidente e assessore regionale alla cultura, Monica Barni, e il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, commentano con soddisfazione gli esiti dell’incontro che si è svolto oggi a Livorno sul futuro della Fortezza Vecchia ed al quale hanno partecipato rappresentanti di Regione Toscana, Comune di Livorno, Agenzia del demanio, Camera di commercio e Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale.

“Avevamo un obiettivo – dichiara la vicepresidente Barni -: garantire a Livorno e alla sua comunità di poter continuare a vivere pienamente, scongiurandone la chiusura, uno dei propri luoghi simbolo, la Fortezza Vecchia. L’esito della riunione di oggi, che ha visto protagonisti positivi tutti i soggetti istituzionali coinvolti, ha aperto la strada ad una soluzione che potrà offrire tutte le garanzie perché questo bene continui a svolgere il suo ruolo nella vita della città. La soluzione individuata e condivisa consentirà, nel segno del federalismo culturale, una piena valorizzazione di questo straordinario bene monumentale, facendone ancora di più un polo di riferimento per la vita culturale livornese e per le attività del suo cuore, il porto. Adesso lavoreremo, a ritmi serrati, per arrivare alla sottoscrizione del protocollo di cui oggi sono state fissate le linee essenziali e che definirà tutto il processo per il trasferimento della proprietà”.

“Dopo la segnalazione della problematica relativa alla Fortezza Vecchia ed il rischio chiusura - sono le parole del sindaco Salvetti - l'Amministrazione comunale ha dato subito la propria disponibilità ad affiancare l'Autorità di Sistema in questo percorso, così come ha fatto la Regione Toscana. Noi siamo contenti di poter contribuire alla proroga della concessione in modo da poter strutturare un progetto più complessivo e organico, affinché questo bene, che è il bene della città di Livorno, nel vero senso della parola, non rischi assolutamente la chiusura, ma anzi si possa avviare verso un rilancio."

Fonte: Giunta Regionale

