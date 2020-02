Modifica sperimentale alla viabilità in via Sottovalle

Da sabato 15 febbraio entrerà in vigore a Fucecchio, in via sperimentale, una modifica alla viabilità in via Sottovalle con l'obiettivo di garantire una migliore fluidità del traffico e, al tempo stesso, ridurre l’inquinamento atmosferico.

La sperimentazione prevede l’istituzione in via Sottovalle, all’intersezione con via Bonaparte, dell’obbligo di svolta a destra in direzione della rotatoria sulla Strada Provinciale 11 (circonvallazione di Fucecchio), con relativa delimitazione di carreggiata con new jersey e luci lampeggianti. All’altezza del civico 50/52 di via Sottovalle sarà installato l'apposito preavviso di svolta obbligatoria a destra. Non sarà pertanto più possibile, da via Sottovalle, la svolta a sinistra per immettersi in via Bonaparte in direzione di Piazza della Ferruzza.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Fucecchio