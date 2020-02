Rubata la bici dell'artista Taccini, noto per i Pinocchi su due ruote

Un 'derubato' illustre a Montelupo Fiorentino. L'artista Eugenio Taccini infatti è stato privato della sua bici durante una sosta nella frazione di Fibbiana, di fronte allo studio dello scultore Piero Bertelli in via del Ponte Nuovo. È lo stesso artista, noto per i Pinocchi in bicicletta che adornano la città, a darne notizia su Facebook. Dopo nemmeno 5 minuti la vecchia due ruote con tanto di ceste è stata rubata. Taccini ha chiesto di essere contattato da chi veda o venga a sapere qualcosa.

