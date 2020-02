Genitori nelle mense delle scuole di Santa Maria a Monte

L'Amministrazione Comunale di Santa Maria a Monte, nell’anno scolastico 2019/2020 ha ampliato la progettazione relativa ai servizi scolastici, e in particolare al servizio di refezione scolastica, introducendo un nuovo progetto denominato “Genitori a pranzo nelle scuole”.

I servizi scolastici hanno elaborato un calendario per tutte le scuole dell’infanzia e primarie, per permettere a tutti i genitori interessati, di prendere parte al momento della refezione scolastica.

“Un progetto che da quest’anno coinvolge tutte le scuole e dà la possibilità concreta di conoscere il momento del pranzo a scuola e le modalità di organizzazione e funzionamento della refezione scolastica e servizi connessi.” Spiega il sindaco Ilaria Parrella.

“Questa Amministrazione crede fermamente che la ristorazione scolastica sia un importante e continuo momento di educazione e di promozione della salute diretto ai bambini, che coinvolge docenti e genitori, come parte attiva e consapevole di un processo di educazione alimentare.”- afferma il vicesindaco e assessore alla scuola Manuela De Grande. La ristorazione scolastica è quindi occasione unica per trasmettere ad intere generazioni i principi di una corretta alimentazione e quindi investire in salute attraverso la prevenzione primaria.

E’ stata avviata un’ulteriore progettazione relativa al gradimento da parte dell’utenza sulla qualità della mensa scolastica, e sono infatti stati elaborati questionari di gradimento anonimi da far compilare ai genitori ma anche alle insegnanti e ai bambini delle Scuole Primarie, poiché anche loro possano dare un giudizio sulla qualità del servizio. Una volta acquisiti i questionari compilati, i servizi scolastici elaboreranno dei report relativi alla customer satisfaction per ogni menù monitorato.

Per chi non potrà partecipare al momento del pranzo a scuola, l’amministrazione ha riproposto anche per quest’anno due presentazioni dei menù durante i quali si potrà assaggiare e apprezzare la qualità del cibo offerto nella mensa scolastica con la presenza e consulenza della nutrizionista dell’Ente, che darà risposte specifiche alle richieste dei genitori.

La prossima data è Venerdì 21 Febbraio 2020 dalle ore 18:00 presso la scuola Primaria di Ponticelli rivolto ai genitori delle scuole Primarie e Infanzia di Ponticelli, San Donato e Montecalvoli e asilo Nido La Coccinella.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte

Tutte le notizie di Santa Maria a Monte