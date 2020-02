Invalido si incatena davanti alla sede Asl per chiedere cure gratuite

Chiede cure gratuite e si incatena davanti alla sede dell'Asl di Pistoia, in via Pertini. L'uomo, Marco Caruso, 61 anni, è invalido civile al 74%. I farmaci antidolorifici che deve usare per la sua patologia sono in fascia C, dunque non vengono passati dal Servizio sanitario nazionale. La sua pensione di invalidità, circa 500 euro, non gli permette però di acquistarli, da qui la protesta.

"Ho scritto a tutte le istituzioni, che però non mi hanno risposto - ha spiegato Caruso ai giornalisti -, quindi ho deciso di incatenarmi davanti alla Asl. Devo fare quattro o cinque infiltrazioni al mese per i dolori alle gambe e alle spalle e costano ognuna 62 euro. Così sono costretto a smettere di curarmi".

