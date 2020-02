La valdinievolina Monikà vince al Sanremo New Talent

La serata finale del Sanremo New Talent, il talent show che si è svolto a Casa Sanremo in contemporanea con il Festival, ha visto protagonista anche Monica Bacci, in arte Monikà (cantautrice che vive a Ponte Buggianese e lavora come geometra a Pescia).

«Sono felicissima, sto volando tre metri sopra il cielo ed è una sensazione splendida. Questo premio inaspettato arriva in un momento della mia vita e del mio percorso artistico bellissimo. Mi ha veramente ribaltato l’anima – ha dichiarato a caldo Monikà – e posso solo dire grazie di cuore alla giuria che mi ha scelto».

Dopo essere stata selezionata tra migliaia di candidati ed essere arrivata in finale, la cantautrice valdinievolina Monikà ha emozionato così tanto il pubblico e la giuria dell’importante vetrina realizzata dal patron Devis Paganelli, che le è stato attribuito il “Premio speciale cantautore”.A valutare l’esibizione, non solo esperti ma anche celebrità. Nella giuria il direttore d’orchestra del Festival di Sanremo più famoso al mondo: il maestro Vince Tempera; la recordwoman di TeleGatti, la showgirl e presentatrice tv Maria Teresa Ruta; il produttore discografico e artistico Roberto Zapp.

Molti gli impegni in questi giorni per l’artista: di ritorno da Sanremo, Monikà è infatti stata domenica scorsa di nuovo ospite di un’altra importante manifestazione canora al teatro Carignano di Genova, per l’evento “Promuovi la tua musica”, iniziativa ideata dalla cantante Fanya Di Croce, dove ha ricevuto il premio per la migliore interpretazione.

Fonte: Ufficio Stampa

