Legalità e sicurezza, un convegno a Fiesole

Sabato 15 Febbraio si svolgerà a Fiesole presso la Sala del Basolato a partire dalle ore 15 il convegno “Sicurezza e Legalità . Rapporto tra le forze dell’ordine e la cittadinanza” organizzato dal gruppo consiliare Fiesole Viva in collaborazione con il Nuovo Sindacato dei Carabinieri. L’invito è stato esteso anche al SAP Polizia di Stato e al SIM Guardia di Finanza che hanno aderito volentieri.

"Nel ringraziare la consigliera Alessandra Gallego per la sensibilità mostrata e il Sindaco di Fiesole per la concessione della sala del consiglio comunale, rinnovo l'invito alla partecipazione dei cittadini, che non potranno altro che uscirne arricchiti dopo le testimonianze e le parole del Maresciallo Giangrande e del Capitano Ultimo, 2 simboli di legalità e sicurezza." quanto dichiarato dal Segretario Generale NSC, Massimiliano Zetti.

“Abbiamo accolto l’invito del Segretario Generale del NSC, Massimiliano Zetti, nell’organizzare anche a Fiesole questo convegno visto il successo riscontrato a Montale lo scorso novembre. Inoltre per noi fiesolani i temi trattati sono temi caldi in quanto anche di recente abbiamo portato all’attenzione del Sindaco e del consiglio comunale, come gruppo di centrodestra, l’importanza della videosorveglianza. Per noi è fondamentale ascoltare le richieste che vengono dal territorio e trovare, nonché porpore, le soluzioni che riteniamo fattibili per la sicurezza dei nostri cittadini.”, questo quanto dichiara la consigliera di Fiesole Viva, Alessandra Gallego.

Fonte: Ufficio Stampa

